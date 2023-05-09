Galatasaray – Başakşehir sonrası şampiyonluk iddiası! “Kupanın bir ucundan tuttu…”

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray, evinde Başakşehir’i Icardi’nin tek golüyle mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı açtı. Sarı kırmızılı ekibin şampiyonluk yürüyüşünü Hürriyet Gazetesi spor yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus yorumladı.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golü 45+3’te penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR, FARK AÇILIYOR

Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Galatasaray puanını 73’e yükseltti ve 68 puanlı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile farkı 5’e çıkardı. Sarı kırmızılılar ayrıca, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

ICARDI’DEN BÜYÜK KATKI

Galatasaray’ın PSG’den kiralık olarak kadrosunda tuttuğu Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig’de 15. golünü attı. 30 yaşındaki futbolcunun görev aldığı 20 maçta 15 golü ve 7 sisti bulunuyor.

SAVUNMACILAR HAVA TOPLARINDA HATASIZ

Galatasaray’ın Başakşehir karşısında ilk 11 çıkan 4 savunma oyuncusu da maçta hava topu kaybetmedi. Abdülkerim, Nelsson ve Sacha Boey 9 hava topunun 9’unu da kazanırken Kazımcan da 3’te 3 yaptı.

SADECE MUSLERA ŞUT ÇEKMEDİ

Ayrıca bu sezon Süper Lig’de maç başına en fazla isabetli şut çeken (7.5), net gol pozisyonu üreten (3.2) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (33.2) takım Galatasaray.

Sarı kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera hariç Başakşehir maçına ilk 11 çıkan 10 Galatasaray oyuncusu da en az bir şut çekti. Mertens 4 şutla zirvede yer alırken Icardi 3, Kerem 2, Torreira 2, Abdülkerim 2, Oliveira 1, Nellson 1, Kazımcan 1, Boey 1 şut attı.

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G.Saray, Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluk hedefine çok ama çok yaklaştı.

Başakşehir ile oynadığı son 6 Süper Ligi maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç yenilmeyen lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin bir gün önce Giresun’da yaşadığı puan kaybının getirdiği ekstra motivasyonla sahaya çıktı. Okan Buruk, takımla kimyası tutmayan Adekugbe’nin yerine genç Kazımcan’la başladı oyuna. Sakatlığı nedeniyle oynamayan Syzsyz Başakşehir adına çok önemli bir eksikti.

G.SARAY YiNE iŞTAHLI BAŞLADI

Galatasaray, yine oyuna arzulu, iştahlı ve direkt skoru yakalamak adına ne gerekirse onu yaparak başladı. Mertens’in 4. ve 5. dakikalardaki 3 şut denemesi, Torreira’nın 14. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruş, duran topları ön direğe kullanıp İcardi’nin topu arkaya aktarma düşünceleri ve Oliveira’nın 16. dakikada vurduğu kafa şutu, Galatasaray’ın sahip olduğu hırsın sahaya yansımalarıydı. Sarı kırmızılıların ilk 20 dakikada ulaştığı şut sayısı 8’di. Bununla birlikte rakip yarı alanda pres de uyguladı.

iLK YARIDA 13 ŞUT ATIP 18 ORTA YAPTI

Açıkçası ilk yarıda Başakşehir oynamadı değil, Galatasaray oynatmadı. Oynamasına izin vermedi. Başakşehir, üzerine gelen Galatasaray’ın arkada boşalttığı alanlardan yararlanmak istedi. Fakat bunu ilk kez ancak 25. dakikada Deniz’in uzaktan şutu ile yapabildiler. Sonrasında Aleksic ve Serdar’la pozisyonlara girmiş olsalar da ilk yarıda son vuruşlara kadar her şeyi mükemmel yapan bir Galatasaray izledi. Sarı kırmızılıların oyunu bu kadar domine ettiği ve pozisyon bulduğu maçta golü penaltıdan bulması gecenin ilginç notu oldu. İlk yarıda 13 şut çekip 18 orta yapan ve 19 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray’ın en iyileri Boey ve Kazımcan’dı.

HAVA TOPLARINDA %100 BAŞARI

Sarı kırmızılıların bu yarıda hava topları ve ikili mücadelelerde yüzde 100’e yakın başarı sağlamaları da bir başka dikkat çeken önemli istatistikti.

İkinci yarı her iki takımın daha fazla gol pozisyonu ürettiği bir bölüm oldu. Emre Belözoğlu’nun Aleksic-Adnan Januzaj değişikliği, Başakşehir’in Galatasaray’ın üstüne gitmesini sağladı.

iKiNCi DEVRE SIKINTILI GEÇTi

İkinci yarının bazı bölümleri Galatasaray adına sıkıntılı geçti. Bu süreçte Başakşehir beraberlik golünü bulabilirdi. Belözoğlu; Lima ve Biglia’yı çıkarıp, yerlerine Caner ve Berkay’ı alırken, Buruk buna Mertens ile Oliveira’yı çıkarıp Zaniolo ve Midtsjö’yü alarak karşılık verdi. Bu dakikadan sonra karşılıklı gol pozisyonları yaşandı ve ortaya izlemesi zevk veren bir maç çıktı.

Sonuç itibariyle matematiksel olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şansları devam ediyor olsa da Galatasaray bu maçtan aldığı 3 puanla psikolojik yönden şampiyonluğa çok ama çok yaklaştı.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY’IN 12’NCİ ADAMI DEVREYE GİRDİ

Sarı kırmızılıların sahada zorlandığı anlarda taraftarı sahneye çıktı.

Dün Ali Sami Yen’de ilk yarı bittiğinde istatistikler şöyleydi: Galatasaray %75 topla oynamış, şutlarda 13-2, kornerlerde 5-1 üstünlük kurmuştu. Rakip ceza alanında topla buluşmada 18’e 3, hava topunda da 22’ye 5 gibi büyük farklar vardı tabelada.

Galatasaray’ın ilk devredeki bu denli güçlü istatistikler yakalamasının gerekçesi, bence lider olmalarının da ana sebebi: Ligin en iştahlı futbolunu oynuyorlar. Maçlara en yüksek viteste başlıyor ve rakiplerini atak sürekliliğiyle boğuyorlar. Dün 39’da Galatasaray’ın kazandığı bir tacın çabuk kullanılması için Okan Buruk’un öyle bir çabası vardı ki, inanılmazdı gerçekten. Hocasından oyuncusuna bir iştah abidesiydi ilk devrede Galatasaray.

SÜPER BiR DESTEK VAR

Maçın ikinci devresinde Emre Hoca oyuncu değişiklikleriyle takımını oyuna kısmen ortak etti. Serdar ve Deniz’le yakaladıkları pozisyonlar da vardı. Ancak o dakikalarda bence Galatasaray’la Fenerbahçe’yi ayıran bir başka detay devreye girdi: Stat, Galatasaray’ın adeta 12’nci oyuncusu. Sarı kırmızılılar tek farklı önde olduklarında ve biraz sallandıklarında sahada dizleri titremiyor, süper bir tribün desteği buluyorlar arkalarında.

iCARDi YiNE ÇOK ÇALIŞTI

Daha önce birkaç kez bunu yaptım ama bu sezon İcardi, kendisine özel parantezler açılmasını sık sık hak ediyor. Dün belki harika bir akşam yaşamadı ama yine çok çalıştı Arjantinli santrfor. İcardi, kasımdaki kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında devreye girmeden önce Galatasaray ligde sekizinci basamaktaydı. O iki büyük maçı adeta tek başına aldı, Galatasaray yeni yıla lider girdi, zaten bir daha da arkasına bakmadı. Arjantinli santrfor bu sezon çıktığı 21 maçta 24 gol katkısı yaptı.

BÜYÜK MAÇ OYUNCUSU

Daha da önemlisi şu: Bu 24 gol katkısının 13’ünü Fenerbahçe (1 gol, 1 asist), Beşiktaş (3 gol), Trabzonspor (1 gol, 1 asist) ve Başakşehir (3 gol, 3 asist) maçlarına sığdırdı.

Geçenlerde şöyle bir haber okumuştum Portekiz medyasında: Pele kelimesi, Portekizce sözlüğe eklenmiş. Anlamı “eşsiz”miş. İcardi’yi de bu sezonun Süper Lig sözlüğüne “büyük maç oyuncusu” anlamıyla sokmak lazım sanırım.