Hande Sarıoğlu’ndan bomba Onlyfans açıklaması!
Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu OnlyFans hesabı açacak mı?
Youtube’da program yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Oryantal yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu, eleştirilere maruz kalınca HaberTürk kanalından ayrılmıştı.
Hande Sarıoğlu, verdiği cüretkar pozlarla gündemden düşmüyor.
En son göğüs estetiği yaptıran ünlü sunucu açıklamalarıyla da olay oluyor.
Hande Sarıoğlu bu kez de bir Youtube kanalında tuhaf açıklamalarda bulundu.
Porno yıldızları ve yetişkin içerik oluşturucularının kullandığı Onlyfans son zamanlara popüler oldu.
Soru-cevap etkinliğine katılan Sarıoğlu Onlyfans açacak mısın? sorusuna yanıt verdi.
Hande Sarıoğlu’ndan ise iddialı bir yanıt geldi.
Sarıoğlu yanıtında “Açmama gerek yok ben sosyal medyada yeterince cüretkarım. Siz beni abartıyorsunuz” dedi.