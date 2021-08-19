Beklenen Paylaşım Geldi

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Hilal Altınbilek, uzun tatilini sonlandırarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimleri için Adana’ya geçti. Güzel oyuncu hayranlarının beklediği setten ilk paylaşımı da yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizi setinden ilk fotoğrafları Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci yapmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek de uzun yaz tatilini noktalayarak Adana’ya geçti ve setten ilk paylaşımını yaptı. Oyuncu, Bir çekimlerin başladığını Instagram hesabından yaptığı “Kavuştuk” yazdığı bu paylaşım ile duyurdu.

İşte o paylaşım…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Üçüncü sezonun sonunda diziden ayrılan Murat Ünalmış’ın canlandırdığı ‘Demir’ karakterinin eski okul arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak olan ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakteri, dizide her şeyi değiştirecek. ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakterini İbrahim Çelikkol canlandıracak.