HaberKonseyi

Beklenen Paylaşım Geldi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Beklenen Paylaşım Geldi
2 views
19 Ağustos 2021 - 11:06
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Hilal Altınbilek, uzun tatilini sonlandırarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimleri için Adana’ya geçti. Güzel oyuncu hayranlarının beklediği setten ilk paylaşımı da yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizi setinden ilk fotoğrafları Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci yapmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek de uzun yaz tatilini noktalayarak Adana’ya geçti ve setten ilk paylaşımını yaptı. Oyuncu, Bir çekimlerin başladığını Instagram hesabından yaptığı “Kavuştuk” yazdığı bu paylaşım ile duyurdu.

İşte o paylaşım…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Üçüncü sezonun sonunda diziden ayrılan Murat Ünalmış’ın canlandırdığı ‘Demir’ karakterinin eski okul arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak olan ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakteri, dizide her şeyi değiştirecek. ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakterini İbrahim Çelikkol canlandıracak.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hüzünlendiren VedaHüzünlendiren Veda
Ozan Tufan Watford’a Gidiyor !Ozan Tufan Watford’a Gidiyor !
Efsane Geri DönüyorEfsane Geri Dönüyor
Hayranlarının Kafası KarıştıHayranlarının Kafası Karıştı
”Evdeyim Bebeğim””Evdeyim Bebeğim”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye, Taliban’ı Tanıyacak mı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilipak’tan İktidara Göçmen Uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çarpıcı Atatürk Çıkışı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taliban, CNN Ekibine Saldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hüzünlendiren Veda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saadet Partisi’nde Gerilim Tırmanıyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ozan Tufan Watford’a Gidiyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beklenen Paylaşım Geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Efsane Geri Dönüyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün ToplanıyorAğustos 19, 2021-12:09 pm
Hüzünlendiren VedaAğustos 19, 2021-11:58 am
Saadet Partisi’nde Gerilim Tırmanıyor !Ağustos 19, 2021-11:43 am
Ozan Tufan Watford’a Gidiyor !Ağustos 19, 2021-11:31 am
Beklenen Paylaşım GeldiAğustos 19, 2021-11:06 am
Efsane Geri DönüyorAğustos 19, 2021-10:53 am
Hayranlarının Kafası KarıştıAğustos 19, 2021-10:36 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.