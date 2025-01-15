HÜLYA AVŞAR’DAN TEPKİ ÇEKEN AYŞE BARIM AÇIKLAMASI

Hülya Avşar, dizi sektöründeki tekelleşme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamalarla büyük tepki topladı. Ünlü oyuncu, Ayşe Barım’ın sektördeki etkisiyle ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

“GÜÇLÜ OLAN GÜÇSÜZÜ YİYECEK”

Avşar, sektörün güç dinamiklerine dair yaptığı açıklamada, “Güçlü olan güçsüzü yiyecek, bu kadar basit” şeklinde konuştu. Bu sözleriyle sektördeki rekabetin doğasında bulunan bir durum olduğunu belirten Avşar, olayların büyütülmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca, geçmişteki örneklerden bahsederek, “Eskiden Ertem Eğilmez ve grubu vardı. Onların dışında kimse film yapamıyordu” diyerek geçmişle kıyaslama yaptı.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Avşar’ın bu açıklamaları, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük tepki çekti. Birçok kişi, Avşar’a yönelik, “Verdiği her röportajda bir insan nasıl bu kadar cahil kalabilir diye şaşkınlığa uğruyorum”, “Buna mikrofon uzatmak yasaklanmalı” ve “Kendi hep güçlü popüler taraf olduğu için söylemesi kolay” gibi eleştirilerde bulundu.

Ayşe Barım Hakkındaki İddialar

Ayşe Barım‘ın sektördeki tekelleşme iddialarına ve menajerlik faaliyetlerine ilişkin çok sayıda şüphe ortaya atılmıştı. Barım, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir‘in ilişkisini kamufle etmesine aracılık yaptığı, aynı zamanda sektördeki diğer oyuncuların da baskı altında tutulduğuna dair suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net