Yargıtay’dan İzin Ücreti Kararı: Ödenmezse Fesih Haklı!

Yargıtay, yıllık izin ücretinin izne çıkmadan önce ödenmemesi durumunda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceğine ve kıdem tazminatı talep edebileceğine hükmetti.

İşçi-işveren ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bir uygulama hatasıyla ilgili Yargıtay’dan emsal nitelikte karar geldi. Karara göre, yıllık izne çıkan çalışanın ücretinin peşin ya da avans olarak ödenmemesi halinde, işçi haklı nedenle iş akdini feshedip kıdem tazminatına hak kazanabilecek.

İşveren Peşin Ödeme Yapmazsa Sorumlu Oluyor

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 57. maddesi uyarınca işveren, çalışanın yıllık izne çıkmadan önceki ücretini peşin ya da avans şeklinde ödemek zorunda. Yargıtay, bu zorunluluğun ihlal edilmesini “haklı fesih sebebi” olarak değerlendirdi.

Karara göre, işverenin fazla izin kullandırmış olması ya da çalışanın açıkça ödeme talebinde bulunmaması, bu sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. İşçi peşin ödeme yapılmadığı gerekçesiyle iş akdini sonlandırabilir ve kıdem tazminatını faiz dahil talep edebilir.

İşverene Para Cezası da Var

Peşin ödeme zorunluluğuna uymayan işverenler hakkında, 2025 yılı itibarıyla işçi başına 3.837 TL idari para cezası uygulanacak. Ödeme kapsamında fazla mesai, prim ya da sosyal yardımlar yer almazken; hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretlerinin ayrıca ödenmesi gerekiyor.

İzmir’de İki Farklı Dava, Tek Karar

İzmir’de iki ayrı işçinin açtığı davalarda farklı sonuçlar çıkınca dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Daire, 10 Mart 2025 tarihli kararında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllık izne ilişkin ücretin izne çıkılmadan önce ödenmemesi haklı fesih nedenidir. İşverenin peşin ödeme yükümlülüğü, işçinin talepte bulunup bulunmamasına bağlı değildir.”

Karar, oy birliğiyle alındı ve işçi lehine kesinleşti.

Sonuç: İzin Parası Zamanında Ödenmeli

Bu karar, işverenlere yıllık izin uygulamalarında yasal zorunlulukları hatırlatırken, çalışanlar açısından da haklarını koruma noktasında emsal teşkil ediyor. İşverenin peşin ödeme yapmaması halinde işçinin kıdem tazminatı hakkı doğuyor.