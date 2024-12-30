KAMU BANKALARINDAKİ ZAM, ÖZEL BANKALARI SARSIYOR

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank, 2024 yılı itibarıyla çalışanlarına önemli bir maaş artışı yapma kararı aldı. Bankalar, mevcut çalışanlarının maaşlarına yüzde 30 oranında bir zam yapacaklarını duyurdu. Bu artışla birlikte, 2024 yılı için toplam zam oranı, Temmuz ayında yapılan yüzde 17’lik zamla birlikte yüzde 47’ye ulaşacak.

Ziraat Bankası ve Halkbank’ın almış olduğu bu karar, bankaların çalışanlarının refah seviyesini iyileştirmeyi amaçlayan bir adım olarak dikkat çekiyor. Çalışanların motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu zam, aynı zamanda sektördeki rekabetçi maaş politikalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ziraat Bankası ve Halkbank’ın bu maaş artışı, sektördeki diğer bankalar için de örnek teşkil edebilir.

Özellikle bankacılık sektöründe yaşanan enflasyonist baskılar ve hayat pahalılığı göz önüne alındığında, çalışanların maaşlarını iyileştiren bu tür zam kararları, sektör genelinde daha fazla bankanın benzer adımlar atmasına neden olabilir. Ziraat Bankası ve Halkbank’ın almış olduğu bu kararla birlikte, sektördeki maaş rekabeti de önemli ölçüde artmış olacak.

Bu gelişme, aynı zamanda bankaların sosyal sorumluluk anlayışlarını ve çalışanlarına verdikleri önemin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla çalışanlar, aldıkları bu zamlarla birlikte yaşam standartlarında önemli bir iyileşme bekliyor. Bankaların bu kararı, finans sektöründeki iş gücü dinamiklerini de etkileyecek gibi görünüyor.

Türkiye’nin en büyük bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası ve Halkbank, 2025 yılına dair personel maaşlarına yapılacak yeni zam oranlarını açıkladı. Özellikle asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılmasının ardından bu bankalar, çalışanlarına yönelik maaş artışlarını yeniden gözden geçirdi.

2024 yılının Temmuz ayında personel maaşlarına yapılan yüzde 17’lik artışın ardından, kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank, 2025 yılı itibarıyla maaşlara ek bir yüzde 30’luk artış yapmayı planlıyor. Bu sayede, yıl boyunca toplam zam oranı yüzde 47’ye kadar çıkacak. Bu büyük artış, bankaların personel maaşlarının enflasyona karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlayacak.

Kamu bankalarındaki bu maaş artışı, Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen bir anlaşmaya dayanıyor. 2025 ve 2026 yılları için maaş artışlarının, açıklanan yıllık enflasyon oranı ile enflasyonun yüzde 10’luk ek oranı kadar yapılacağı belirtildi. Bu artış oranı, enflasyonun 3 puanın altına düşmemesi koşuluyla uygulanacak. Bu gelişme, kamu bankalarında çalışanlar için büyük bir rahatlama sağlarken, bankacılık sektöründeki ücret rekabetini de artırmış görünüyor.

Kamu Bankalarındaki Dev Zam, Özel Banka Çalışanlarını Bıktırdı

Ancak, aynı dönemde özel bankalarda çalışanlar arasında huzursuzluklar yaşanmakta. Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından Garanti BBVA, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm çalışanlarının maaşlarına yüzde 22.5 oranında zam yapmayı kararlaştırdı. Bu oran, kamu bankalarındaki yüzde 47’lik zammın oldukça gerisinde kalıyor ve özel bankalarda çalışanlar arasında maaş farkının açılması, sektördeki iş gücü moralini olumsuz etkiliyor. Özellikle özel bankalarda çalışanlar, kamu bankalarındaki yüksek zam oranlarının ardından daha düşük oranlı artışlarla karşı karşıya kaldıkları için rahatsızlıklarını dile getiriyor.

Kamu Bankalarındaki Yüksek Zam, Özel Banka Çalışanlarını Karşı Karşıya Getirdi

Bu durum, bankacılık sektöründeki maaş politikalarını ve çalışan memnuniyetini yeniden gündeme getirmişken, kamu ve özel bankalar arasındaki maaş farkının nasıl şekilleneceği de dikkatle izleniyor.

KAYNAK: medyaradar