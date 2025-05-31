MALİYEDEN DOKTORLARA VERGİ DENETİMİ: 21 MİLYAR TL MATRAH ARTIŞI

Maliyeye Takılan Doktorlar, 21 Milyar Liralık Matrah Artışı Sağladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel muayenehane sahibi doktorlar üzerinde yaptığı vergi denetimleriyle önemli sonuçlara ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yapay zeka destekli analizlerle yaklaşık 29 bin doktoru inceledi ve bunlardan 3.663’ünü yüksek riskli olarak belirledi. Bu doktorların, beyan ettikleri gelir ile gerçek kazançları arasında büyük farklar bulunuyor. Yapılan incelemeler sonucunda, kayıt dışı gelirlerin 13 milyar TL olduğu tespit edildi.

Maliye Bakanlığı, vergi adaleti sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla bu doktorları gönüllü uyum sürecine davet etti. Sürece katılan 1.701 doktor, vergi beyannamelerini düzelterek toplamda 1,7 milyar TL’lik matrah artışı gerçekleştirdi. Bu rakam, doktor başına ortalama 5 katlık gelir artışını ifade ediyor.

Gönüllü uyum sürecine katılmayan ya da açıklamaları kabul edilmeyen doktorlar hakkında ise vergi incelemesi ve takdir komisyonu süreçleri başlatılacak. Maliye Bakanlığı’nın bu adımı, vergi kayıplarının önlenmesi ve ekonomik şeffaflığın artırılması açısından kritik bir öneme sahip.

Öne Çıkanlar:

Yaklaşık 29 bin doktorun yapay zeka ile denetlenmesi

3.663 yüksek riskli doktor tespiti

13 milyar TL kayıt dışı gelir açığa çıkarılması

1.701 doktorun gönüllü uyumla 1,7 milyar TL matrah artışı sağlaması

Vergi incelemeleri ve takdir komisyonu süreçleri ile denetimlerin devam etmesi

Maliye Bakanlığı’nın doktorlara yönelik vergi denetimleri, Türkiye’de vergi adaleti ve kayıt dışı ekonominin azaltılması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.