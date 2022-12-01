Yaralılara müdahale eden ekipler ölümden döndü

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada araç sürücü Güzel ve araçta bulunan Mesut Güzel yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaparken, bu sırada dağdan ikinci kez kaya parçaları yuvarlandı.
SON ANDA KURTULDULAR
Olay yerinde bulunan gazeteciler bu anları saniye saniye kaydederken, ekiplerle birlikte düşen kaya parçalarından son anda kurtuldu.
Ekipler tarafından hurdaya dönüşen hafif ticari araçtan çıkartılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Dağılan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından karayolu ulaşıma yeniden açıldı.