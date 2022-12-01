Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yaralılara müdahale eden ekipler ölümden döndü

Yaralılara müdahale eden ekipler ölümden döndü
0 views
01 Aralık 2022 - 10:58

Olay, saat 22.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 7’inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Yüksekova’dan Hakkari istikametine giden Ebubekir Güzel (39) yönetimindeki 72 AAC 585 plakalı hafif ticari aracın üzerine kaya parçaları düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada araç sürücü Güzel ve araçta bulunan Mesut Güzel yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaparken, bu sırada dağdan ikinci kez kaya parçaları yuvarlandı.

SON ANDA KURTULDULAR

Olay yerinde bulunan gazeteciler bu anları saniye saniye kaydederken, ekiplerle birlikte düşen kaya parçalarından son anda kurtuldu.

Ekipler tarafından hurdaya dönüşen hafif ticari araçtan çıkartılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Dağılan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından karayolu ulaşıma yeniden açıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversite öğrencisi Onur, 13. kattan düşerek hayatını kaybettiÜniversite öğrencisi Onur, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
Piyasalarda Fed coşkusuPiyasalarda Fed coşkusu
Musk’tan Apple’a ziyaret: “Yanlış anlaşılmayı çözdük”Musk’tan Apple’a ziyaret: “Yanlış anlaşılmayı çözdük”
BİM’den Bahçeli’ye FETÖ yanıtıBİM’den Bahçeli’ye FETÖ yanıtı
Bülent Ersoy’un 286 bin liralık ‘Kara Cuma’sıBülent Ersoy’un 286 bin liralık ‘Kara Cuma’sı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahte doktor Ayşe Özkiraz dünya basınının gündemine oturdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ırkçılık tartışması istifa getirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaralılara müdahale eden ekipler ölümden döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite öğrencisi Onur, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
N﻿ijerya’da üniversite öğrencisinin cumhurbaşkanının eşine hakaretten tutuklanmasına öfke
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gizli şeker nasıl anlaşılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngilizler su faturasını ödemekte zorlanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Piyasalarda Fed coşkusu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Musk’tan Apple’a ziyaret: “Yanlış anlaşılmayı çözdük”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BİM’den Bahçeli’ye FETÖ yanıtı
SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
Cristiano Ronaldo’nun röportajının yeni bölümü yürek dağladı!Kasım 16, 2022-12:20 pm
Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıKasım 16, 2022-12:14 pm
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakınKasım 15, 2022-9:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !