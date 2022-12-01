Yaralılara müdahale eden ekipler ölümden döndü

Olay, saat 22.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 7’inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Yüksekova’dan Hakkari istikametine giden Ebubekir Güzel (39) yönetimindeki 72 AAC 585 plakalı hafif ticari aracın üzerine kaya parçaları düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada araç sürücü Güzel ve araçta bulunan Mesut Güzel yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaparken, bu sırada dağdan ikinci kez kaya parçaları yuvarlandı.

SON ANDA KURTULDULAR

Olay yerinde bulunan gazeteciler bu anları saniye saniye kaydederken, ekiplerle birlikte düşen kaya parçalarından son anda kurtuldu.

Ekipler tarafından hurdaya dönüşen hafif ticari araçtan çıkartılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Dağılan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından karayolu ulaşıma yeniden açıldı.