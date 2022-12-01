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Üniversite öğrencisi Onur, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi Onur, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
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01 Aralık 2022 - 10:55
Üniversite öğrencisi Onur, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Düzce Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi 25 yaşındaki Onur Salık, ikamet ettiği 15 katlı binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay Düzce’nin Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konuralp 1. Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 13. Katında ikamet eden Düzce Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık’tan Haber alamayan arkadaşları evine geldi.

 

Üniversite öğrencisi Onur, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir ile eve giren Onur Salık’ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık’ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onur Salık’ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Onur Salık’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.Üniversite öğrencisi Onur, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

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