Michaela Astro’dan Yıllık Burç Yorumları

Michaela Astro’dan Yıllık Burç Yorumları

Bakalım yeni yılda bizi neler bekliyor? Acaba 2022 yılında hangi alanlardan yana şanslı olacak, hangi alanlardan yana test edileceksiniz? Tutulmalar hangi alanlarınızı etkileyecek? Sağlığınız bu yıl nasıl olacak, eğitim hayatınız da güzel gelişmeler var mı? İşte bütün bunların cevabını bu içerikte bulabilirsiniz…

Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcu 2022’de nasıl etkilenecek? Para, sağlık, aşk, aile, kariyer gibi alanlarda hangi burçları 2022’de neler bekliyor?

KOÇ BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

Koç burcunun 2022 mottosu kariyer olacak. Koç burçları paraya para demeyecek kendilerini bu alanda geliştirecek fırsatlar bulacaklar. Koç burcunun aşk hayatına gelince bekarlar için bu yıl sevdiklerinizle evlenebilirsiniz. Çiftler eşleriyle birlikte muhtemelen birkaç çatışma ve çatışma yaşayabilirler, ancak karşılıklı iyi niyet ve anlayış, küçük veya en önemli krizleri çözecektir.

İKİZLER BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



İkizler burcunun 2022 mottosu başarılar ve tanınma olacak. İkizler burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili İkizler burçları.

BOĞA BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



Boğa burcunun 2022 mottosu mutluluk olacak. Boğa burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili Boğa burçları.

BAŞAK BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



Başak burcunun 2022 mottosu adım atma ve karar verme yılı olacak. Başak burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili Başak burçları.

YENGEÇ BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



Yengeç burcunun 2022 mottosu mülkiyet ve kariyer. Yengeç burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili Yengeç burçları

ASLAN BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

Aslan burcunun 2022 mottosu aksiyon ve eylem. Aslan burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili Aslan burçları.

YAY BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



Yay burcunun 2022 mottosu mükemmelleşme olacak. Yay burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili Yay burçları.

AKREP BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



Akrep burcunun 2022 mottosu değişim ve rahatlama olacak. Akrep burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili Akrep burçları

TERAZİ BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



Terazi burcunun 2022 mottosu hayatla alakalı gelişme olacak. Terazi burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili Terazi burçları.

KOVA BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



Sevgili Kova ve yükselen Kova burçları Ay, İkizler burcunda seyrine devam ediyor. Flörtümüz, flört tarzımız, Travmalar, acılar, ruhsal hastalıklar, kaygı bozukluğu, şizofreni, panik atak vs gibi tüm psikolojik rahatsızlıkları ifade eden konuları aktive edecek.

OĞLAK BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU



Oğlak burcunun 2022 mottosu verim ve sakinlik olacak. Oğlak burçları uzun zamandır süren hayat mücadelelerinde biraz daha rahatlama yaşayacak. Hayat enerjinizin arttığı ve aynı zamanda hayatınızla alakalı yeni gelişmelerin de gündeme geleceği zamanlar olacak sevgili Oğlak burçları.

BALIK BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMLARI



Sevgili Balık ve yükselen Balık burçları Ay, İkizler burcunda seyrine devam ediyor. Arkadaşlık, dostluk, büyük şans, hayallerimiz, geçmişten bugüne taşıdığımız umutlar ve geleceğimizi şekillendiren hayalleri aktive eden konular gündeme gelecek.