Devlet bankalarından olan Ziraat Bankası mobil uygulamasına bir süredir erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar mobil uygulamaya girmeye çalıştıklarında hata ile karşılaşıyorlar. Peki Ziraat Bankası çöktü mü? Bankadan ilk açıklama geldi.
Akbank’ta yaşanan sorunun ardından Ziraat Bankası’na da erişim sağlanamıyor.
Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar ”Geçici bir süre işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” hatasını almaya başladı.
ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?
Ziraat Bankası mobil uygulamasına girmeye çalışanlar hata almasının ardından müşterilerin aklına ”Ziraat Bankası çöktü mü?” sorusu geldi. Konu ile ilgili Ziraat Bankası’ndan açıklama geldi.
ZİRAAT BANKASINDAN İLK AÇIKLAMA
Ziraat Bankası’ndan ilk açıklama geldi. Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
”Ziraat Mobil’de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallardan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Gerek servis sağlayıcımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışoyoruz.
Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.