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Devlet bankalarından olan Ziraat Bankası mobil uygulamasına bir süredir erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar mobil uygulamaya girmeye çalıştıklarında hata ile karşılaşıyorlar. Peki Ziraat Bankası çöktü mü? Bankadan ilk açıklama geldi.