İstanbul’da Büyük Yolsuzluk Soruşturması: 18 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın talimatıyla sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli birimlerde çalışan toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Soruşturmanın merkezinde, belediye ihalelerinde usulsüzlük, rüşvet alışverişi ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddiaları yer alıyor. Şüphelilerin, belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere fesat karıştırdığı ve rüşvet aldıkları yönünde ciddi bulgular elde edildiği açıklandı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü müzisyen Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan’ın da bulunması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar toplam 312 şüpheli tespit edildi. Şimdiye kadar 303 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 97’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 206 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık yaptığı döneme ait işlemler ve projeler üzerinde durulan soruşturmada, belediyede yapılan birçok ihalenin incelendiği belirtildi.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni gözaltı dalgalarının olabileceği ve soruşturmanın derinleştirilerek süreceği bildirildi. Soruşturmanın kamuya zarar veren uygulamalar ve şüphelilerin mal varlıklarına yönelik de geniş kapsamlı araştırmalar içerdiği ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olay siyasi arenada da tartışma yarattı.

Bu kapsamda gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor ve elde edilecek yeni bilgiler ışığında operasyonun kapsamının genişlemesi bekleniyor. İstanbul’da yaşanan bu son gelişme, belediyelerde şeffaflık ve hesap verebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.