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Yanından ayırmadığı eşya da enkazdan çıktı! İşte Reisi’nin helikopterinin bulunduğu ilk anlar…

Yanından ayırmadığı eşya da enkazdan çıktı! İşte Reisi’nin helikopterinin bulunduğu ilk anlar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mayıs 2024 - 8:41

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve çok sayıda İranlı yetkiliye mezar olan helikopterin enkazına ilk ulaşılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İran arama-kurtarma ekiplerinin, enkaza ulaştığı anlardaki feryatları anbean kameraya yansıdı. Helikopter enkazının geniş alana yayılması da dikkat çekti. Ayrıca bir başka görüntüde Reisi’nin hep taktığı yüzüğünün bulunduğu görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan ve dönüş yolunda helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hayatını kaybetti.

EKİPLERİN FERYATLARI KAMERADA

Sabah saatlerinde, helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, helikopter enkazına ilk ulaşılma anlarına ait görüntüler da sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde ekiplerin enkaza ulaştığı anlardaki feryatları da anbean kaydedildi.

 

 

REİSİ’NİN YÜZÜĞÜ DE BULUNDU

Bir başka görüntüde ise İbrahim Reisi’nin yüzüğünün de bulunduğu görüldü. Yüzüğün kanlı olduğu görüldü.

İRAN, TÜRKİYE’DEN HAVA ARACI TALEP ETMİŞTİ

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye’den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti. Türkiye’nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

İRAN’DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşünde helikopter kazası geçirdi. İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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