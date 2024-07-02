EURO 2024 | Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Penaltılarda 3 gol atan Portekiz maçı kazandı, çeyrek finalist oldu

EURO 2024 son 16 karşılaşması Portekiz-Slovenya maçı, penaltılarda üstünlük sağlayan Portekiz’in galibiyetiyle sonuçlandı. İlk iki yarıda gol kaydedilmeyen maç, uzatmalara gitti. Uzatmalarda penaltı fırsatı elde eden Portekiz’den vuruşu Ronaldo kullandı. Ronaldo’nun kullandığı penaltı vuruşu kaleciye takılınca oyuncu göz yaşlarını tutamadı. Uzatmalarda da gol bulamayan takımlar, maçı penaltılara taşıdı.

Penaltılarda Slovenya’yı 3-0 yenen Portekiz turnuvaya tutunmayı başardı. Slovenya’da penaltıları sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic kullandı. Kaleci Diogo Costa üç oyuncuya da gol izni vermedi. Portekiz adına penaltıları kullanan Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva fileleri havalandırdı.

Çeyrek finalist olan Portekiz, bugün Belçika’yı mağlup eden Fransa ile eşleşti.

Rakip Fransa

Portekiz, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.

Zor da olsa Slovenya’yı geçen Ronaldolu Portekiz, Belçika’yı eleyen Fransa’nın rakibi oldu.

İki takım, 5 Temmuz Cuma günü Hamburg’da yarı finalist olmak için mücadele edecek.

Uzatmada penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı

Portekiz’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 105. dakikada kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşadı.

İlk uzatma devresinin sonlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo’nun vuruşunda kaleci Jan Oblak gol izin vermedi.

Ronaldo, devre arasında kaçırdığı penaltının etkisiyle gözyaşlarına engel olamadı. Duygusal anlar yaşayan yıldız futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

Seri penaltılarda ilk atışı kullanan ve gole çeviren Ronaldo, taraftarlarından özür diledi.

Oblak kalesinde devleşti

Slovenya’nın tecrübeli file bekçisi Jan Oblak, performansıyla maçı penaltılara götüren isim oldu.

Müsabakanın 105. dakikasında Ronaldo’nun penaltısında gole izin vermeyen Oblak, maç içinde de birçok kurtarışa imza attı.

Sahne sırası Portekiz kalecisi Costa’da

Kalecisi Diogo Costa, Portekiz’e çeyrek finali getirdi.

Karşılaşmanın 115. dakikasında Benjamin Sesko, kaleci Costa ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan ve açıyı iyi kapatan Costa gole izin vermedi.

Costa, seri penaltı atışlarında da sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic’in vuruşlarında topu kurtardı. UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen 24 yaşındaki file bekçisi, ülkesini çeyrek finale taşıyan isim oldu.

Slovenya Teknik Direktörü Kek atıldı

Slovenya Teknik Direktörü Matjaz Kek, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 105+1. dakikasında itirazlarından dolayı İtalyan hakem Daniele Orsato, Sloven teknik adamı oyundan ihraç etti.

Kek, müsabakanın kalan bölümünü tribünden takip etti.

Portekiz 8. kez çeyrek finalde

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8. kez çeyrek finale çıktı.

Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda 9. kez mücadele eden Portekiz, bunların biri hariç tamamında çeyrek finali gördü.

Portekiz, turnuvada daha önce birer kez şampiyonluk ve ikincilik, 3 kez yarı final, birer kez de çeyrek final ve son 16 turunda mücadele etti.

Slovenya, galibiyetle yine tanışamadı

Slovenya Milli Takımı, Avrupa şampiyonası finallerinde henüz galibiyetle tanışamadı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

EURO 2024’te 3 grup maçını da beraberlikle tamamlayan Slovenya, son 16 turunda Portekiz’e penaltılarla yenilerek elendi.

Balkovec, ilk 11’de forma giydi

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Jure Balkovec, Slovenya’da maça ilk 11’de başladı.

Geçen sezonu Alanyaspor’da geçiren Sloven futbolcu, sol bek Erik Janza’nın yokluğunda formayı sırtına geçirdi.

Gruptaki İngiltere müsabakasında 1 dakika süre bulan Balkovec, Portekiz mücadelesinde 120 dakika sahada kaldı. Sloven futbolcu, seri penaltı atışlarında kaleci Diogo Costa’yı geçemedi.