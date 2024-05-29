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Son dakika… Kadir İnanır hakkında korkutan gelişme

Son dakika… Kadir İnanır hakkında korkutan gelişme
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mayıs 2024 - 18:56

Geçen aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Kadir İnanır, yeniden hastaneye kaldırıldı. Doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

75 yaşındaki oyuncu, bugün bir rahatsızlık geçirdi. Kadir İnanır, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

75 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda da felç geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kadir İnanır, 24 Mart’ta Beykoz’daki evinde rahatsızlanmış ve ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin MR’ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı.

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