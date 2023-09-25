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Ankara’da özel halk otobüsleri kararını verdi!

Ankara’da özel halk otobüsleri kararını verdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2023 - 13:47

Ankara’da ücretsiz toplu taşıma gerilimi sürüyor. Özel halk otobüsü sahipleri, araçlarını büyükşehir belediyesine satma kararı aldıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Kanuna uyun ya da otobüsleri bize satın” çağrısının ardından otobüs sahipleri kararını verdi.

Ankara’da özel halk otobüsü sahiplerinin talebi, araçlarını belediyenin işletmesi veya satın alması yönünde.

Araç sahipleri sürece yönelik kararın 1 Ekim’e kadar verilememesi durumunda ücretsiz ve indirimli yolcuları taşımama kararını uygulamaya devam edecek.

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