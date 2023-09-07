Yandaş müteahhitlere sefer görev emri çıktı. İktidarın torpili ile Ukrayna’yı yeniden inşa edecekler

Japon basınında yer alan haberlere göre, Türkiye ve Japonya, savaş bittikten sonra Ukrayna’nın yeniden inşası için güçlerini birleştirecek. Yandaş müteahhitler ise ellerini ovuşturarak bekliyor.