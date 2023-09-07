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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı…

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Eylül 2023 - 14:38

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Müjde Uzman hakkındaki aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Uzman’ın, son olarak gönlünü kendisi gibi ünlü bir oyuncuya kaptırdığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından ikilinin sinemada sevgili koltuğunda oturduğu bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 1

Oyuncu kadrosuda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman şimdi de özel hayatıyla gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 2

38 yaşındaki Müjde Uzman’ın aşk hayatı merak edilirken ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 3

Gossippasta’da paylaşılan o kare kısa sürede yayıldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 4

Müjde Uzman’ın kendisi gibi oyuncu olan Birand Tunca ile dün akşam sinemada olduğu ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 5

İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı konuşulurken, Müjde Uzman ile Birand Tunca’nın sevgili koltuğunda oturması iddiaları güçlendirdi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 6

İşte o kare…

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 7

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 8

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 9

2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ’lik yaptı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 10

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 11

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 12

Son olarak, Savaşçı dizisinde “Üsteğmen Funda Turaç” karakterini canlandırdı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 13

Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 14

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 15

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 16

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 17

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 18

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 19

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman ünlü isimle aşk mı yaşıyor? O kare sosyal medyayı salladı… - Sayfa 20

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