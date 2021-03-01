Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Seren Serengil’den Korunma Talep Etti !

detay1
Seren Serengil’den Korunma Talep Etti !
3 views
18 Eylül 2021 - 16:19
detay2

Bir televizyon programında, ‘Tuğba Coşkun’un eski eşi Mehmet Ali Erbil’i sevmediğini’ söyleyen Seren Serengil hakkında Coşkun, mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu.

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun, bir televizyon programında kendisi hakkında konuşan sunucu Seren Serengil’den korunma talebiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukat Seçil Turgut tarafından sunulan dilekçede, Serengil’in 25 Ağustos’ta yayınlanan bir programda Mehmet Ali Erbil’e, Tuğba Coşkun’u kastederek, ‘Tuğba’yı hep şey gördüm, nedense seni çok sevmemiş gibi’, ‘Onun seni hiç sevdiğini düşünmüyorum’, ‘Seni sevmedi gibi geliyor’ şeklinde söylemlerde bulunduğu anlatıldı.
Dilekçede, “Tuğba Coşkun’un eski eşi Mehmet Ali Erbil ile birlikteliğinden şu an 15 yaşında Ali Sadi adlı bir çocukları bulunmaktadır. Mehmet Ali Erbil ile evliliğinin bitmesinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen, Seren Serengil’in televizyon ekranlarında Tuğba Coşkun hakkında ‘çocuğunun babasını sevmediği’ algısı oluşturan söylemleri ısrarla tekrar etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Seren Serengil’in söylemlerinin aile kurumunun kutsallığı ve özel hayatın gizliliğiyle bağdaşmadığının belirtildiği dilekçede, “Seren Serengil daha öncede Tuğba Coşkun hakkında bu tür ithamlarda bulunmuştur. Serengil’in bu haksız ve mesnetsiz yorumları çocuğun yanı sıra Tuğba Coşkun’un da psikolojik olarak zarar görmesine sebep olmuştur. Davalının bu saldırısının tekrarlanma ihtimaline karşı mahkemenizden tedbir talebi verilmesini istiyoruz” denildi.
Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, tarafların tanınmış kişiler olması, akrabalık bağının bulunmaması, Serengil’in yayın yoluyla aşağılayıcı, küçük düşürücü, onur ve itibar zedeleyici söz ile davranışlarda bulunmaması ve ısrarlı takibin olmaması gerekçeleriyle korunma talebini reddetti. Coşkun, korunma talebinin reddine karşın bir üst mahkemeye itiraz etti ancak üst mahkeme, kararın yasaya uygun olması nedeniyle başvuruyu reddetti.
detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miçotakis’ten Flaş Türkiye Açıklaması!Miçotakis’ten Flaş Türkiye Açıklaması!
Taze Aşıklar Boşanıyor mu ?Taze Aşıklar Boşanıyor mu ?
Manavgat’ta Ormanı Yakmaya Çalışıyordu! Suçüstü YakalandıManavgat’ta Ormanı Yakmaya Çalışıyordu! Suçüstü Yakalandı
Adeta Oyunculuk Dersi Verdi !Adeta Oyunculuk Dersi Verdi !
Paris Heyecanı Sardı !Paris Heyecanı Sardı !
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Babacan’dan İttifak Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’den Korunma Talep Etti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Yılmaz’dan Dolandırıcılık Uyarısı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İhracatçılara Müjde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miçotakis’ten Flaş Türkiye Açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Orman Yangınları Hakkında Açıklama Yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taze Aşıklar Boşanıyor mu ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mostafa Mohamed’ten Transfer İtirafı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Manavgat’ta Ormanı Yakmaya Çalışıyordu! Suçüstü Yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oy Kaybeden Erdoğan Z Kuşağına Şarkı Söyledi !
SON DAKİKA HABERLERİ
Seren Serengil’den Korunma Talep Etti !Eylül 18, 2021-4:19 pm
Cem Yılmaz’dan Dolandırıcılık Uyarısı !Eylül 18, 2021-4:12 pm
Miçotakis’ten Flaş Türkiye Açıklaması!Eylül 18, 2021-3:52 pm
Taze Aşıklar Boşanıyor mu ?Eylül 18, 2021-3:31 pm
Manavgat’ta Ormanı Yakmaya Çalışıyordu! Suçüstü YakalandıEylül 18, 2021-3:11 pm
Adeta Oyunculuk Dersi Verdi !Eylül 18, 2021-11:25 am
Paris Heyecanı Sardı !Eylül 18, 2021-11:15 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !