Konuşulanlara rağmen Gülşen

Gülşen, son konserinde ‘ateşten elbise’ adını verdiği koleksiyonu tercih etti. O kareler sosyal medyada gündem oldu.
Konserlerinde giydiği kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen, son verdiği konserde kendi çıkardığı koleksiyonundan bir kıyafet giydi.
“Ateşten elbise” olarak adlandırdığı koleksiyonundan bir parçayla sahneye çıkan şarkıcı o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Gülşen’in iddialı kıyafetine sosyal medyadan hem tepki hem destek geldi.
Gülşen, Instagram hesabından yayınladığı görüntülere “Ateşten elbise’nin ilk konser tecrübesi. O daha ne yazlar ne kışlar görecek” açıklamasını ekledi.
İddialı kostüme beğeni yağarken eleştiri de geldi. Bazı kullanıcılar, “Elbise değil bu, iç çamaşırı” yorumunda bulundu.
İşte Gülşen’in gündem olan o fotoğrafları…