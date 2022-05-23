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Konuşulanlara rağmen Gülşen

Konuşulanlara rağmen Gülşen
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23 Mayıs 2022 - 14:08

Gülşen, son konserinde ‘ateşten elbise’ adını verdiği koleksiyonu tercih etti. O kareler sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 1

Konserlerinde giydiği kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen, son verdiği konserde kendi çıkardığı koleksiyonundan bir kıyafet giydi.

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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 2

“Ateşten elbise” olarak adlandırdığı koleksiyonundan bir parçayla sahneye çıkan şarkıcı o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 3

Gülşen’in iddialı kıyafetine sosyal medyadan hem tepki hem destek geldi.

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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 4

Gülşen, Instagram hesabından yayınladığı görüntülere “Ateşten elbise’nin ilk konser tecrübesi. O daha ne yazlar ne kışlar görecek” açıklamasını ekledi.

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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 5

İddialı kostüme beğeni yağarken eleştiri de geldi. Bazı kullanıcılar, “Elbise değil bu, iç çamaşırı” yorumunda bulundu.

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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 6

İşte Gülşen’in gündem olan o fotoğrafları…

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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 7
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 8
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 9
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 10
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 11
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 12
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 13
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 14
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 15
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Gülşen ‘ateşten elbise’ koleksiyonuyla gündem oldu! ‘Bildiğin iç çamaşırı bu…’ - Sayfa 16
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