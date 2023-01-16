Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü!

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü!
4 views
16 Ocak 2023 - 18:22
İstanbul’da ormanlık alanda bir kişiye ait cansız beden buldu. Polis yaptığı araştırmada cansız bedeninin Semih Sevgi’ye ait olduğunu belirledi. Sevgi’nin eski sevgilisi model ve şarkıcının sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ekipler, ünlü şarkıcıyı gözaltına aldı.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 1

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü.

 

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 2

Eski sevgilisinin cansız bedeninden kurtulmak için babasından da yardım istedi. Baba-kız cansız bedeni ormanlık alan götürüp gömdü. Çiftçi’yi ise sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 3

 BİR TÜRLÜ PEŞİNİ BIRAKMADI

Cezaevine değil, mezara gönderdi. Barışmak için kapısına gelen eski sevgilisini öldürdü sonra babasıyla birlikte ormana gömdü. Semih Sevgi, İstanbul Şişli’de yaşayan Seçil Çiftçi ile sevgiliydi ama bir süre sonra ilişkilerini yürütemediler ayrıldılar.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 4

Eski sevgilisi, model ve sanatçı olan Seçil’in bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 5

SANDALYENİN KIRIK DEMİR BACAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Kanal D Haber’in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 6

O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 7

Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 8

Onu orada mantar toplayan bir aile buldu ve jandarmaya haber verdi.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 9

Parmak izinden kimliği tespit edildi. Seçil’i ise sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf etti, babasıyla birlikte yakalandı.

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü! Sosyal medya paylaşımları ele verdi! - Sayfa 10
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte imzalı taahhütname ile evden çıkarıldığı iddiasıyla suç duyurusuSahte imzalı taahhütname ile evden çıkarıldığı iddiasıyla suç duyurusu
Bayraktar, Babacan’ın sözlerine yanıt verdiBayraktar, Babacan’ın sözlerine yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fotoğraf sürprizi!Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fotoğraf sürprizi!
Meteoroloji’den 7 kente ‘sarı’ uyarıMeteoroloji’den 7 kente ‘sarı’ uyarı
Yük gemisi karaya oturdu, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği askıya alındıYük gemisi karaya oturdu, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği askıya alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Baykar’ı hedef alan Babacan geri adım atmadı: “Kusura bakmayın, dokunacağız”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı’ya sinirlenen Nagihan Karadere kötü haberi verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oteldeki gizli görüşme deşifre oldu! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na hangi teklifte bulunmuş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esra Bilgiç, evliliği anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücretleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selen Görgüzel ile Merve Boluğur birbirine girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BİLİNÇ & BEYNİMİZ
SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Çaçan hayatını kaybettiOcak 12, 2023-3:51 pm
İzmir’de korkutan deprem!Ocak 10, 2023-5:13 pm
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !