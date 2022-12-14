Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Geçtiğimiz yaz Cedi Osman ile nikah masasına oturan Ebru Şahin, önceki akşam katıldığı davetten fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Alışılmışın aksine kıvırcık saçlarını düzleştiren Şahin, görüntüsü ile şaşırttı.

Yüzündeki değişim ile dikkat çeken Ebru Şahin’i takipçileri oyuncu Sinem Ünsal’a benzetti.

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