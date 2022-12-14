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Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü
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14 Aralık 2022 - 13:56

Ünlü oyuncu katıldığı davetten fotoğrafları paylaştı, görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Geçtiğimiz yaz Cedi Osman ile nikah masasına oturan Ebru Şahin, önceki akşam katıldığı davetten fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Alışılmışın aksine kıvırcık saçlarını düzleştiren Şahin, görüntüsü ile şaşırttı.

Yüzündeki değişim ile dikkat çeken Ebru Şahin’i takipçileri oyuncu Sinem Ünsal’a benzetti.

 

Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü: Bu nasıl Ebru

 

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler…,

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Son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü
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