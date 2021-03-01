Emir Sarıgül Buket Aydın’ı Darp mı Etti ?

Yer İstanbul’un göbeği, sosyetik semt Etiler. İddialara göre ünlü alışveriş merkezinin girişindeki lüks İtalyan restoranında karşılaştı Emir Sarıgül ve Buket Aydın çifti.

Ayrı ayrı gitmişlerdi yemeğe.

Masalarında başka başka insanlar vardı.

Bir ara Buket Aydın tuvalete gitmek için yerinden ayrıldı. Birkaç dakika sonra Emir Sarıgül’ün de Buket Aydın’ın peşinden gittiği görüldü.

Ve ne olduysa kadınlar tuvaletinin giriş kapısında oldu.