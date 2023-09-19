Yalanın karikatürü çizildi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi

Mülakat kalkacak diye kandırdılar gençleri. Erdoğan’ın seçim öncesi mülakatı kaldıracağız demesine karşın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mülakat sisteminin devam edeceğini söylemesiyle ilgili mizah ustası Emre Ulaş gündem olacak bir karikatüre imza attı.