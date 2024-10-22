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Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta fiyatlar değişti! Benzin ve motorine indirim…

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta fiyatlar değişti! Benzin ve motorine indirim…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ekim 2024 - 9:17
Ortadoğu’da arzı aksatabileceği düşünülen gerilime ilişkin endişeler hafifledi. Brent petrol fiyatları ise hafif gerilemesinin ardından yatay seyrediyor. Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Benzin ve motorine gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

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