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MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR: ÜMİT ÖZDAĞ’A TAHLİYE EDİLDİ

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Ümit Özdağ’a Tahliye Kararı: 148 Günlük Tutukluluk Sona Erdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 148 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi. Mahkeme, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi ancak serbest bıraktı. İşte detaylar…

cumhuriyet.com.tr/siyase...

Ümit Özdağ’a “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” Suçlamasıyla 2 Yıl 4 Ay Ceza Verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 17 Haziran 2025 tarihinde Silivri’de görülen duruşmada tahliye edildi. Özdağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla 148 gündür cezaevindeydi.

Mahkeme, söz konusu suçun sabit olduğu kanaatine vararak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Ancak herhangi bir adli kontrol kararı uygulanmaksızın tahliyesine hükmedildi.

Cumhurbaşkanına Hakaret İddianamesi Ayrı Mahkemeye Gönderildi

Özdağ hakkında, 21 Ocak 2025’te Antalya’da yaptığı konuşmada sarf ettiği şu sözler nedeniyle başka bir soruşturma da yürütülüyor:

“Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AKP’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir.”

Bu ifadeler dolayısıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, yetkisizlik kararıyla Antalya Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Avukatlar: Yargı Süreci Siyasi Baskılardan Uzak Olmalı

Ümit Özdağ’ın avukatları, tahliye kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Açıklamada, yargının bağımsız olması gerektiği vurgulanarak, “Bu süreçte savunma hakkı ihlal edilmiştir ve yargı üzerinde ciddi siyasi baskı hissedilmiştir” denildi.

Zafer Partisi yetkilileri de, Özdağ’ın tutukluluğunun hukuki değil, siyasi olduğunu iddia ederek, yargının siyasallaştığına dair ciddi endişelerini dile getirdi.

Sonuç ve Gelişmeler

Ümit Özdağ’ın tahliyesi, Türkiye siyasetinde yankı uyandırırken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Hakkındaki diğer dava süreci Antalya’da devam edecek.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR: ÜMİT ÖZDAĞ’A TAHLİYE EDİLDİ
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