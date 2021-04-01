Yakalanan Uçağın Bilinmeyenleri

Brezilya Polisi, Sao Paulo, Lopes Havaalanı’nda bir Türk jetine operasyon yaptı. Operasyonda en az 25 bavul dolusu, yüzlerce kilo kokain ele geçirildi.

Uçak Malaga’dan kalktı, son durak ise Brüksel’di.

Adı, Şeyhmuz Özkan…

Geceden beri Türkiye gündemine oturdu.

Daha da çok konuşulacak gibi…

Kim derseniz? Uçağın sahibi!

Diyarbakırlı…

2019’da kaçakçılık ve yolsuzluk şaibeleri ile kapatılan ve konkordato ilan eden Affan Petrol’ün de sahibi.

Bu arada eklemeliyim ki Affan Havacılık AŞ isimli şirket ise vergi borçluları listesinde 2019 yılında 1 milyar 59 milyon TL ilk sırada yer aldı.

Ve…

Şirketin CEO’su Şeyhmuz Özkan’ın kız kardeşi bir dönem AKP’den aday adayı olan Çiğdem Özkan.

Uçağın geçmişine gelirsem…

Bildiklerimiz şunlar: Uçak (TC-GVA tescilli Gulfstream 4) Özal döneminde satın alındı ve 2016 yılında satılana kadar devlet büyükleri tarafından kullanıldı.

THY’e aitken 2016 yılında önce Başbakanlığa (Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na) satıldı daha sonra ACM Airlines’a verildi…

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI YAPTI

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanına iniş yapan uçaklar arasında bir iş jeti de yer aldı. İşte o jet buydu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının inişten önce ilk olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın içinde bulunduğu A319 tipi VIP uçağı hemen ardından da Affan Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyhmus Özkan’ı taşıyan TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak iniş gerçekleştirdi.

2 MİLYON DOLARA SIFIR MOTOR

THY bu uçağı 2016’da 1 milyon dolara sattı, uçakla birlikte ise 2 milyon dolara sıfır motor verdi.

Uçağı tek başına Şeyhmuz Özkan aldı sanıyorsanız çok yanılırsınız…

Bir ortağı da vardı: Ethem Sancak.

Aileye çok yakın; düğünlerde, nişanlarda, özel günlerde poz poz fotoğraflar paylaşılırdı; hem Şeyhmuz Özkan hem de şirketin CEO’su Çiğdem Özkan tarafından.

Fakat…

Nedendir bilinmez, Ethem Sancak ortaklıktan kısa süre sonra ayrıldı! İlişki kağıt üstünde koptu…

HOLLANDALILAR İŞİN NERESİNDE

Hollandalılar…

Son dönemde vergi barışıyla İstanbul’a akın ettiler. İstanbul’un en gözde mekanlarında boy gösteriyor, en lüks evlerinde yaşıyorlar…

Çok para harcıyorlar, son model arabaları, pahalı zevkleri var…

Çoğunluk 40 yaş civarında…

Yine hatırlatmalıyım ki: Kim bunlar, ne iş yapar derseniz; tek örnek vereyim: 27 Mayıs’ta İspanya polisinin yaptığı bir operasyonda Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yaşayan ve Avrupa’da eroin ticareti konusunda en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan bir Türk baronun büyük bir sevkiyat hazırlığında yakalandığı bilgisi basına düştü. İsmi açıklanmadı…

Tekrar esas konuya döneyim; bu özel jeti en sık kullanan isimlerden biri “Diyarbakırlı” bir oto galerici. Kim mi; devlet uçuş kayıtlarına bakarsa bulur herhalde!

Ya, bu uçakta taşınan uyuşturucular kimin? Uçakta yolcu olarak bulunan İspanya vatandaşı 1961 doğumlu Valdes Gonzales değil herhalde?

Uyuşturucunun Türkiye’de yaşayan Hollandalılara ait olduğu söyleniyor…

Bu Hollandalılar ile Şeyhmuz Özkan arasında bir ilişki var mı? İflas içindeki Özkan yanlış yola mı sokuldu? Yoksa uyuşturucudan hiç haberi yok mu? Soru çok…

Peki, bu Hollandalılar, İstanbul Florya’daki hangi Doğulu aile ile sarmaş dolaş! İnsanı sımsıcak saran bir ilişkiyi de devlet biliyor olmalı değil mi?

Bildiğimiz bu konu daha çok konuşulacak… Yeni başlıyor özel jetler konusu! Daha geçen ay pek konuşulan BoraJet’in perde arkasındaki “görünmez politikacının” da Diyarbakırlı olmasının bu olayla nasıl bir bağlantısı var acaba?

Evet evet film yeni başlıyor… Altından daha neler neler çıkacak.

Arzu Ertuğrul