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RTÜK’ten Halk TV Saldırısı Hakkında Açıklama

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RTÜK’ten Halk TV Saldırısı Hakkında Açıklama
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06 Ağustos 2021 - 15:20
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Halk TV’nin Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler’de yapılan özel canlı yayınına basın yapılması hakkında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.

RTÜK'ten Halk TV Saldırısı Hakkında Açıklama

Halk Tv’nin Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler’de yapılan özel canlı yayınına baskın yapıldı.

Canlı yayın sırasında yayına girmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen kişiler yayının kesilmesinin ardından ekibe müdahale etti. Yayını basan 5 kişilik grup “Burada yalan söylüyorsunuz” deyip şiddet kullanarak yayına müdahale etmek istedi.

Canlı yayına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Marmaris Kaymakamı saldırgan Sertan Yüce’nin gözaltına alındığını söyledi. 5 kişi gözaltına alındı, ifadeleri alınacak.” dedi.

Halk TV ekibine saldıran Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Sertan Yüce, Şehmuz Urebe, Fatih Çoban gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmalarının ardından Mert Topaloğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

RTÜK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV canlı yayınına yapılan saldırı üzerine açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından Halk TV’ye yapılan saldırıyı kınayan Şahin, “Saldırıyı kabul etmiyoruz” dedi. Şahin, “Dün Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi Halk TV’ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

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