Tarkan’dan Sert Tepki

Direnen köylülere bir destek de sanatçı Tarkan’dan geldi. Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda katliama tepki gösterdi.

Tarkan, “Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!” ifadeleriyle direnişe destek verdi.

İMZA KAMPANYASINA ÇAĞRI

“Akbelen Ormanı’nı terk etmiyoruz” diyen Tarkan, direnişe destek verilmesi için başlatılan imza kampanyasını da paylaştı.