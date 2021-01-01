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Tarkan’dan Sert Tepki

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Tarkan’dan Sert Tepki
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11 Ağustos 2021 - 15:04
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Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının nöbet eylemi devam ediyor.

Son olarak Milas’ta Akbelen Ormanı’nda yangın önleme bahanesiyle 100 ağaç kesilirken, gece saatlerinde jandarma direniş alanında nöbet tutan halkı zorla çıkardı.

Direnen köylülere bir destek de sanatçı Tarkan’dan geldi. Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda katliama tepki gösterdi.

Tarkan, “Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!” ifadeleriyle direnişe destek verdi.

İMZA KAMPANYASINA ÇAĞRI

“Akbelen Ormanı’nı terk etmiyoruz” diyen Tarkan, direnişe destek verilmesi için başlatılan imza kampanyasını da paylaştı.

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