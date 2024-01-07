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Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu

Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ocak 2024 - 13:01

Geçtiğimiz hafta boyunca (25-31 Aralık 2023) Netflix Türkiye’de dizi kategorisinde en çok izlenenler belli oldu.

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 1

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 25-31 Aralık 2023 haftasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler şöyle…

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 2

10. Obliterated (1. Sezon)

Günahlar Şehri’ni ölümcül bir tehlikeden kurtaran bir özel kuvvetler ekibi, büyük bir partiyi hak etmiştir. Ancak gerçek tehdit ortaya çıkınca bir an önce ayılmaları gerekir.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 3

9. Terzi (3. Sezon)

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 4

8. My Demon (1. Sezon)

Acımasız bir iblis, zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 5

7. Yu Yu Hakusho (1. Sezon)

Yaptığı bir fedakarlık yüzünden canından olan genç suçlu Yusuke Urameshi, ölümcül yokai’lerle ilgili vakaları araştırması için Ruh Dedektifi olarak seçilir.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 6

6. Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus

Komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel ve samimi stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyor.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 7

5. Gyeongseong Creature

Gyeongseong, 1945. Seul’de sömürge yönetiminin karanlık günlerinde, bir girişimci ve bir dedektif hayatta kalmaya çalışır ve insanlığın açgözlülüğünden doğan bir canavarla savaşır.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 8

4. Kuş Uçuşu (1. Sezon)

Kuş Uçuşu, farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını konu ediyor. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine “kuş uçusu” gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 9

3. Ricky Gervais: Armageddon

Ricky Gervais, insanlığın sonu temalı bu stand-up komedisinde politik doğruculuk ve aşırı hassasiyet konularında tartışmalı görüşlerini paylaşırken yine tabuları yıkıyor.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 10

2. Berlin

Altın çağını yaşayan Berlin en büyük planlarından birini hayata geçirerek bir gecede 44 milyon euro değerinde mücevher çalmak için Paris’te bir çeteyle bir araya gelir.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Sayfa 11

1. Kuş Uçuşu (2. Sezon)

Deneyimli, idealist bir haberci. “Biri olmaya” can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

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