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Somali’ye 30 Milyon Dolarlık Hibe

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Somali’ye 30 Milyon Dolarlık Hibe
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05 Ağustos 2021 - 12:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Somali’ye 30 milyon dolar hibe verilmesine karar verildi.

THK Uçakları için 4 Milyon Yok ama... Somali'ye 30 Milyon Dolarlık Hibe

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milletlerarası Andlaşma’ ile Somali’ye bir yılda 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Kararda, Somali’ye aylık yardımın ise 2.5 milyon dolar olacağı aktarıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile alınan kararda, Somali’nin ‘hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi’ için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali’nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.

Türkiye’de orman yangınları devam ederken Somali ile yapılan bu antlaşma ise sosyal medyada gündem oldu. Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılmaması ve bakımı için maliyet gerekçelerinin gösterilmesi hatırlatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 05 Kasım 2020 Tarihli ve 31295 Sayılı duyuruya göre Türkiye, IMF bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin Somali’nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR’lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verme kararı almıştı.

Somali’ye daha önce de, 31 Mayıs 2016’da 2016/8856 sayılı kararla 24 milyon dolar, 29 Eylül 2017’de 2017/10812 sayılı kararla 30 milyon dolar, 3 Ağustos 2019’da 1400 sayılı kararla 30 milyon dolar olmak üzere toplam 84 milyon dolar hibe verilmişti.

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