X’TE FETÖ BAĞLANTILI 42 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Türkiye’de sosyal medya denetimleri kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. X (eski adıyla Twitter) platformunda, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 42 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu hesapların terör örgütü propagandası yaptığı ve dezenformasyon yaydığı tespit edilerek erişime kapatıldığı duyuruldu.

FETÖ’cü Hesaplar Tespit Edildi

Türkiye’nin dijital güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 42 hesap hakkında işlem yapıldı. Bu hesapların, örgütün dijital operasyonlarını yürütmek, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yaymak ve Türkiye aleyhine propaganda yapmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Engellenen hesaplar arasında “Turhan Bozkurt”, “Emre Uslu”, “Ahval” ve “Dahi Oğlan” gibi kullanıcı adları öne çıktı. Yetkililer, bu hesapların örgüt tarafından doğrudan yönetildiğini ve psikolojik harekât amacı taşıdığını belirtti.

Dezenformasyona Karşı Mücadele Devam Ediyor

İletişim Başkanlığı, özellikle sosyal medyada dezenformasyonla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, FETÖ’nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü propaganda faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Son yıllarda Türkiye, özellikle sosyal medya platformlarında terör örgütleriyle bağlantılı hesapları tespit ederek hukuki süreçleri devreye sokuyor. FETÖ’nün, dijital mecraları kullanarak kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı biliniyor. Bu nedenle, yetkililer tarafından sıkı denetimler gerçekleştiriliyor ve yasa dışı faaliyet gösteren hesaplara erişim engeli uygulanıyor.

Vatandaşlara Uyarı: Bilgiyi Doğru Kaynaklardan Edinin

Yetkililer, sosyal medyada yayılan içeriklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, güvenilir ve resmi kaynaklardan bilgi alınmasının önemine vurgu yaptı. Dezenformasyon amaçlı hesapların, toplumda bilgi kirliliği yarattığına dikkat çeken yetkililer, kullanıcıların şüpheli hesapları bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç

Türkiye, sosyal medya platformlarında terör örgütleriyle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor. FETÖ bağlantılı 42 hesabın erişime kapatılması, bu kapsamda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Dijital güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmaların süreceği belirtilirken, vatandaşların da sosyal medyada karşılaştıkları bilgilere karşı bilinçli olması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com