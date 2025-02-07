ESKİ VEKİLLERE TRAFİKTE TAM MUAFİYET

Türkiye’de trafik güvenliğiyle ilgili yeni bir düzenleme gündeme geldi. Meclis tarafından alınan karar doğrultusunda, eski milletvekillerine çakar lamba kullanma izni verildiği ve trafikte tam muafiyet tanındığı ortaya çıktı. Bu yeni düzenleme, eski vekillerin trafik kurallarını ihlal etmesi halinde herhangi bir cezai yaptırıma tabi olmayacaklarını gösteriyor.

Eski Milletvekillerine Geçiş Üstünlüğü ve Çakar Kullanımı

Son yıllarda yetkisiz çakar lamba kullanımına yönelik denetimler sıkılaştırılmış ve kurallara aykırı hareket eden sürücülere ağır cezalar getirilmişti. Ancak yeni düzenleme kapsamında, eski milletvekillerine trafikte çakar kullanma yetkisi tanındı. Bununla birlikte, geçiş üstünlüğü hakkı da sağlanarak eski vekillerin trafik kurallarına tabi olmadan seyahat edebilmesinin önü açıldı.

TBMM Başkanlığı tarafından onaylanan düzenlemeyle, eski milletvekillerinin kullandığı araçlar trafik cezalarından muaf tutulacak. Mevcut milletvekillerine iki, eski vekillere ise bir araç için bu muafiyet tanınacak. Böylece yaklaşık 3.600 eski ve yeni milletvekili, trafik kurallarından bağımsız bir şekilde yolculuk yapabilecek.

Vatandaşlardan ve Siyasilerden Tepki Geldi

Söz konusu düzenleme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trafikte herkesin eşit kurallara tabi olması gerektiğini savunan vatandaşlar, eski vekillere tanınan bu ayrıcalığa tepki gösterdi. Özellikle, geçmişte yetkisiz çakar kullanımına yönelik denetimlerin artırıldığı ve ihlallere büyük cezalar getirildiği göz önüne alındığında, bu yeni düzenleme kamu vicdanında rahatsızlık yarattı.

Öte yandan, CHP TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın çakar kullanımı ve geçiş üstünlüğü konusundaki taleplerinin düzenlemede etkili olduğu belirtiliyor. Ancak CHP içinde de bu kararın bazı vekiller tarafından eleştirildiği ve partide tartışmalara yol açtığı ifade ediliyor.

Trafikte Ayrıcalık Tartışması

Trafik güvenliği, toplumun tüm bireylerini kapsayan bir konu olarak değerlendirilirken, bu tür muafiyetlerin vatandaşlar ile kamu görevlileri arasında eşitlik ilkesine zarar verebileceği görüşü hâkim. Daha önce yalnızca belirli resmi makamlar için geçerli olan çakar ve geçiş üstünlüğü hakkının eski vekillere de tanınması, kamuoyunda “imtiyaz” olarak yorumlanıyor.

Önümüzdeki süreçte bu kararın genişletilip genişletilmeyeceği ve vatandaş tepkileri doğrultusunda herhangi bir revizyon yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, eski milletvekillerinin trafikte nasıl hareket edeceği ve kuralların ne kadar esnetileceği yakından takip edilecek.

Sonuç

Meclis tarafından alınan bu yeni karar, eski milletvekillerine trafikte önemli ayrıcalıklar sunuyor. Çakar kullanma izni ve trafik cezalarından muafiyet, eşitlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Vatandaşların tepkisi sürerken, kararın ilerleyen günlerde revize edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com