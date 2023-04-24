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Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2023 - 15:05

Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne’nin güneyi, Isparta’nın kuzey kesimleri ve Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Sıcaklıklar düşüyor

 

Bugün dahil 3 günlük süreçte en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul’da 20, Samsun ve Trabzon’da 22, İzmir ve Adana’da 23, Diyarbakır’da 22 derece civarında seyredecek.

 

 

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞÜYOR

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşerek Ankara’da 10, İstanbul’da 15, Trabzon ve Samsun’da 13, Antalya ve İzmir’de 20, Diyarbakır’da 23, Adana’da 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

 

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Sıcaklıklar düşüyor

 

Yurt genelinde 5 gün için beklenen hava durumunu gösteren harita…

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