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Mısır’ın plajlarıyla ünlü turistik kentinde bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı

Mısır’ın plajlarıyla ünlü turistik kentinde bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Eylül 2023 - 10:43

Mısır’ın Sina Yarımadası’nın güneyinde bulunan plajlarıyla meşhur Deheb şehrinde bir kadın, denizde yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın iddiaya göre bir kolunu kaybetti. Öte yandan trajik olay sonrası plaj kapatıldı.

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bulunan turistik Deheb şehrinde bir kadın köpek balığı saldırısına uğradı. Trajik olayda saldırıya uğrayan kadının kolunu kaybettiği iddia edildi. Öte yandan plaj ise köpekbalığı tehdidi nedeniyle kapatıldı.

ACİL KOMİTE KURULDU

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mısırlı bir kadının köpek balığı saldırısına uğradığını ve olayın ardından plajın kapatıldığını belirtti. Fuad, “durumun değerlendirilmesi, köpek balığı saldırısının nedenlerinin belirlenmesi ve sahilde köpek balığının aranması için acil bir komite kurulduğunu” kaydetti.

KÖPEK BALIĞI SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN KOLUNU KAYBETTİ

Mısır kurumları tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan kadının durumunun “stabil” olduğu belirtilirken, Mısır basını kazazedenin “kolunu kaybettiğini” aktardı.

BİR RUS TURİST YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Mısır’ın Kızıldeniz sahilindeki Hurgada kenti açıklarında, 8 Haziran’da bir Rus turist, köpek balığının saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti.

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