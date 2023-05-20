Suncunun sözlerine Ümit Özdağ’dan olay yanıt! Sosyal medyada gündem oldu!

ATA İttifakı’nın ana bileşeni Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ ile sunucular arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

“BURASI İKTİDAR MEDYASI DEĞİL”

Programın sunucuları Özdağ’a “Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz” derken, Özdağ ise “Keşke seçim sırasında da davet etseydiniz” diye yanıt verdi.

“HERHALDE DUMANLA İLETTİNİZ”

Sunucuların davet ettiğini söylemesi ve haberleşmede problem olduğunu söylemesi üzerine Özdağ, “Herhalde dumanla ilettiniz” diyerek kahkaha attı.