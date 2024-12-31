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WANDA NARA YİNE SINIRLARI ZORLADI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, sosyal medyada cesur pozlarıyla dikkat çekti.

 Wanda Nara, ünlü futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle gündemde olmaya devam ediyor. İkilinin aralarındaki suçlamalar ve ifşalar sürerken, Nara sosyal medya hesabında siyah bikinisiyle verdiği cesur pozlarla gündem oldu.

Wanda Nara, havuz başında siyah bikinisiyle uzandığı pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraflarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Nara’nın boynundaki hac kolyesi oldu. İcardi’ye karşı göndermede bulunduğu düşünülen Nara, cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Nara’nın özel hayatını özgürce yaşamasını savunurken, diğerleri ise onun davranışlarını eleştirdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/

WANDA NARA YİNE SINIRLARI ZORLADI!
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