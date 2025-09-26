Trump’tan Yeni Tarifeler: İlaçtan Kamyona Gümrük Vergisi Artışı

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni gümrük tarifelerini açıkladı. Karara göre ithal ilaçlar, mutfak ve banyo dolapları, döşemeli mobilyalar ve ağır kamyonlar farklı oranlarda vergilendirilecek.

Yeni Tarife Oranları

Trump, özellikle büyük kamyon üreticilerini haksız dış rekabetten korumak ve ulusal güvenliği sağlamak için bu adımı attıklarını belirtti. Ayrıca, ABD’de üretim tesisi inşa etmeyen ilaç firmalarına yönelik uygulamanın, markalı veya patentli ürünleri kapsayacağını, inşaat süreci başlamış ürünlerin vergiden muaf olacağını ifade etti.

Sebep ve Amaç

Trump, bu ürünlerin diğer ülkelerden büyük ölçekte ABD’ye akmasının adil olmayan bir durum olduğunu belirterek, üretim süreçlerini korumak ve ABD’li üreticileri desteklemek amacıyla bu tarifeleri uygulayacaklarını söyledi.