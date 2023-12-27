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Güney Kore ABD’den F-35A savaş uçağı alacak

Güney Kore ABD’den F-35A savaş uçağı alacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Aralık 2023 - 11:01
Güney Kore, ABD’den 20 adet F-35A hayalet savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladı.

Güney Kore’nin silah tedarikinden sorumlu kamu kurumu Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA), tarafından yapılan açıklamada 20 adet F-35A hayalet savaş uçağı satın almak üzere ABD hükümeti ile resmi anlaşma sağlandığını bildirildi. ABD havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen savaş uçaklarının satın alınması hakkındaki sözleşmenin 8 Aralık’ta imzalandığı söylendi.

20 adet yeni F-35A hayalet savaş uçağının 2027 yılından itibaren Güney Kore’ye teslim edilecek. Bu uçakların mevcut F-35A’lara kıyasla gelişmiş silah teknolojileri ve operasyonel kabiliyetlere sahip olacağı vurgulandı. Son tedarikin Güney Kore ordusunun savunma yeteneklerini geliştireceği belirtildi.

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Güney Kore, an itibarıyla 39 adet F-35A savaş uçağına sahip.

2019-2022 yılları arasında 40 adet F-35A alımı yapan Güney Kore, kuş çarpması nedeniyle ciddi hasar gören 1 jeti bu aybaşında kullanımdan çıkarmıştı.

Düşman tarafından fark edilmeden uzun menzilli stratejik saldırılar gerçekleştirilmesine imkan sağlayan F-35A jetlerinin, yüksek performanslı radar ve gizlilik yetenekleri sebebiyle Güney Kore ordusu tarafından tercih edildiği biliniyor.

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