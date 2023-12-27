Güney Kore ABD’den F-35A savaş uçağı alacak

Güney Kore’nin silah tedarikinden sorumlu kamu kurumu Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA), tarafından yapılan açıklamada 20 adet F-35A hayalet savaş uçağı satın almak üzere ABD hükümeti ile resmi anlaşma sağlandığını bildirildi. ABD havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen savaş uçaklarının satın alınması hakkındaki sözleşmenin 8 Aralık’ta imzalandığı söylendi.

20 adet yeni F-35A hayalet savaş uçağının 2027 yılından itibaren Güney Kore’ye teslim edilecek. Bu uçakların mevcut F-35A’lara kıyasla gelişmiş silah teknolojileri ve operasyonel kabiliyetlere sahip olacağı vurgulandı. Son tedarikin Güney Kore ordusunun savunma yeteneklerini geliştireceği belirtildi.

GELİŞMİŞ RADAR ÖZELLİKLERİ İLE GÖZ DOLDURUYOR

Güney Kore, an itibarıyla 39 adet F-35A savaş uçağına sahip.

2019-2022 yılları arasında 40 adet F-35A alımı yapan Güney Kore, kuş çarpması nedeniyle ciddi hasar gören 1 jeti bu aybaşında kullanımdan çıkarmıştı.

Düşman tarafından fark edilmeden uzun menzilli stratejik saldırılar gerçekleştirilmesine imkan sağlayan F-35A jetlerinin, yüksek performanslı radar ve gizlilik yetenekleri sebebiyle Güney Kore ordusu tarafından tercih edildiği biliniyor.