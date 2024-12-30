LONDRA’YA TAŞINACAĞI SÖYLENMİŞTİ… İNGİLTERE’DEN ‘ESMA ESAD’ AÇIKLAMASI!

İngiltere, Esma Esad’a Seyahat Yaptırımı Uyguluyor

İngiltere Başbakanlık kaynakları, Suriye’nin eski lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın İngiltere’ye giremeyeceğini ve seyahat kısıtlamaları uygulanan bir şahıs olduğunu açıkladı. Başbakanlık kaynakları, Esma Esad’ın İngiltere’deki tedavi süreci hakkında da açıklamalarda bulunarak, ülkeye girmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Esma Esad’ın Kanser Tedavisi ve İngiltere İddiaları

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Esma Esad’ın kanser tedavisi gördüğü ve yaşama şansının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Ayrıca, boşanma ve tedavi amacıyla İngiltere’ye dönme niyeti olduğu iddia ediliyor. Londra’da özel bir kliniği bulunan babası Fawaz Akhras’ın da Esad’a destek olmak için İngiltere’den Rusya’ya gittiği öne sürüldü.

Pasaport Süresi Dolmuş ve Seyahat Kısıtlaması Var

Başbakanlık kaynakları, Esad’ın 2020 yılında süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemediğini ve şu an herhangi bir seyahat belgesinin bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, Esad’a uygulanan seyahat kısıtlamaları ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımların, İngiltere’ye girişini engellediği vurgulandı.

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Esad’ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “Esad, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır,” demişti.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/