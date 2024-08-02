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Ankara’ya 7 uçak indi, 26 rehine takas edildi

Ankara’ya 7 uçak indi, 26 rehine takas edildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2024 - 8:48

ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun ardından ülkelerine dönen kişilerin kimlikleri merak ediliyor.

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