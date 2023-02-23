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Wanda Nara, yıldız golcü ile nasıl barıştıklarını açıkladı: Gönlümü 300 bin Euro’luk çanta ile aldı

Wanda Nara, yıldız golcü ile nasıl barıştıklarını açıkladı: Gönlümü 300 bin Euro’luk çanta ile aldı
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23 Şubat 2023 - 9:54

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara ayrılmanın eşiğine geldiği Arjantinli yıldız ile ilişkilerinin iyi gittiğini ve ömür boyu birlikte olmayı planladıklarını söyledi.

İtalyan Rai Due’de yayınlanan Belve programına konuk olan Nara, İcardi ile ilişkisi, ayrılma noktasından nasıl bir araya geldiklerini, kendisi ve eşi ile ilgili iddialara tüm açıklığı ile yanıt verdi. İşte Wanda Nara’nın sözleri…

PiJAMALARIMLA BANA AŞIK OLDU

“Mauro beni geri kazanmak için 300 bin Euro’ya bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum, mümkün olsa içinde uyuyacağım. Mauro Icardi, benim kocam. Biz birlikteyiz, aileyiz. Ömür boyu birlikte olmayı umuyoruz. Mauro bana diskoda değil, pijamalarımla tereyağlı ve parmesanlı makarna yaparken aşık oldu. Şu anda, Türkiye’de çok mutluyuz. İstanbul’da iyiyiz.”

GENÇ VE YAKIŞLI KUR YAPILMASI NORMAL

O dönemki söylentilerin doğru olmadığına inanıyorum. Kimseye inanmıyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Bu kadar uzun bir tarihin içinde, bu kadar küçük bir gerçek bizim hikayemizin ana konusu değil. Sinirlenip paylaşımlar mı yaptım? Evet, ama ben de buna alışkınım. Icardi yakışıklı, genç, ona kur yapılması normal. Icardi ile gidersen, duş alırsın. Bunu yapanın benimle de ilişkisi olan biri olması beni rahatsız ediyor.

MARADONA iLE BiR iLiŞKi YAŞAMADIM

“Maradona ile olan hikaye doğru değil. Onunla hiç birlikte olmadım. Sadece ortak arkadaşlarımız vardı. Anladım ki bu şey beni ünlü yaptı. Onunla bu konuyu hiç konuşamadım. Brozovic ile hiç tanışmadım. Onunla sadece aynı apartmanda yaşıyorduk.”

EN SEVDiĞiM iŞ MENAJERLiK YAPMAK

“Hayatıma bir dadı olarak başladım, çok iyiydim ve bütün anneler beni istiyordu. Hayatımda ne yaparsam yapayım başarılı olacağımı düşünüyorum. Ben özgür bir kadınım. Beni sevenler, beni bunun için seviyorlar, özellikle kadınlar. Benden nefret eden herkes aynı nedenle benden nefret ediyor. Oyuncuydum ama çok iyi değildim. En sevdiğim şey menajerlik yapmak, sözleşme yapmak.”

INTER KULÜBÜNE 70 MiLYON EURO KAZANDIRDIM

“Beni transfer piyasasında kötü olarak görüyorlar fakat ben Mauro İcardi’nin Paris Saint Germain’e transferiyle İnter’e 70 milyon Euro getirdim. Ben mi yoksa Mino Raiola mı daha iyi? O bir numara. Ama ben de her zaman fiyatı yükseltirim. Arjantin Milli Takımı’ndan iki oyuncu beni menajeri olarak istedi ama kim olduğunu söyleyemem.

BiR ERKEK YAPSA MANŞETE TAŞINIRDI

İnsanlar, yaptığım iyi şeyleri ben bir kadın olduğum için görmüyor. Eğer benim imza attığı 70 milyon Euro’luk bir anlaşmayı yapan bir erkek olsaydı, her gazetenin ön sayfasında yer alırdı.”

MAXi LOPEZ iLE iYi iLiŞKiM VAR

Wanda Nara, 3 çocuğunun babası olan eski eşi Maxi Lopez ile ilgili olarak da “Maxi Lopez ile artık iyi bir ilişkim var. Ama Lopez ve Icardi, birbirlerine dayanamıyor.”

iNTER’DEKi YILLARA DAiR HARiKA ANILARA SAHiBiM

Wanda Nara, Mauro İcardi’nin 6 sezon forma giydikten sonra 70 milyon Euro’ya Paris Saint Germain’e transfer olduğu İnter ile ilgili olarak da şunları söyledi: “İnter’deki dönemimiz için harika anılarım var. Kalbimin bir parçası her zaman İnter ile olacak. İnter’i hala çok seviyorum. Paris’e gitmek sportif değil, ekonomik bir seçimdi.”

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