Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 13.30’da toplandı. Milyonlarca asgari ücretliyi ve dolaylı olarak da diğer tüm çalışanları ilgilendiren toplantı merakla takip edilecek.
Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağına odaklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı.
Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırılması bekleniyor.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak.
Sunumlar yapıldıktan sonra ücret için pazarlıklar da başlamış olacak.