Depremzedeler için düzenlenen yardım maçında kavga!

Kocaelispor ile Sakaryaspor, ‘Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım’ sloganıyla gelirleri depremlerde zarar görenlere bağışlanmak üzere dostluk maçı düzenledi.

Maç sırasında dakika depremde hasar gören illerin plakalarını gösterdiğinde, tribünler destek sloganları attı. Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı.

Maç öncesinde 14 bin Kocaeli’de, 3 bin 500 Sakarya’da olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı.

DEPREM SAATİNE DENK GELEN DAKİKADA ATKILAR SAHAYA ATILDI

Maçın 4 dakika 17. saniyesinde Deprem bölgesine gönderilmek üzere atkılar tribüne atıldı. Toplanan atkılar, deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan depremden etkilenen illerin plaka kodlarının denk geldiği dakikalarda kent ismi anons edildi. Bütün tribün anonslara “Burada” diyerek karşılık verdi. 14 bin Kocaelispor, 3 bin 500 Sakaryaspor olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı. Müsabaka öncesinde iki takımın taraftar grupları olan Hodri Meydan ve Tatangalar birbirlerini alkışlarken, sahaya çıkan her iki takımın futbolcuları da beraber tribüne çağrıldı. İki takım yöneticileri maçtan önce dostluk mesajları verirken, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç birbirlerine hediye takdim etti. Afet bölgesinden Kocaeli’ye gelen depremzede çocuklar da maçı takip ederken bir kısmı futbolcularla beraber maç önü seremonisine çıktı.

SAKARYASPOR 2-0 KAZANDI

Tarihi maça Kocaelispor maça İsmet Yumakoğulları, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Okan Eken, Tayfun Aydoğan, Mert Çölgeçen, Mehmet Sak, Emre Nefiz, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya ve Beykan Şimşek 11’iyle çıktı. Sakaryaspor’da ise ilk 11’de Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kabongo Kasongo, Oğuzhan Akgün, Michael Jan Nalepa, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Dmytro Grechyskin, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım ve Ümit Kurt görev aldı. Konuk ekip Sakaryaspor, 18. dakikada Kabongo Kasongo’nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti, 90. dakikada ise İbrahim Has’ın golüyle skor 2-0’a gelirken, karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Öte yandan depremden etkilenen illerin plaka kodlarının denk geldiği dakikalarda kent ismi anons edildi. Bütün tribün anonslara “Burada” diyerek karşılık verdi. 14 bin Kocaelispor, 3 bin 500 Sakaryaspor olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı. Müsabaka öncesinde iki takımın taraftar grupları olan Hodri Meydan ve Tatangalar birbirlerini alkışlarken, sahaya çıkan her iki takımın futbolcuları da beraber tribüne çağrıldı. İki takım yöneticileri maçtan önce dostluk mesajları verirken, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç birbirlerine hediye takdim etti. Afet bölgesinden Kocaeli’ye gelen depremzede çocuklar da maçı takip ederken bir kısmı futbolcularla beraber maç önü seremonisine çıktı. Maçın son 10 dakikası ise iki takım tribünleri arasında yaşanan gerginlikle geçti.

YARDIM MAÇINA GÖLGE DÜŞTÜ

Maç esnasında Sakaryasporlu taraftarlar arasında tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti. Yaşanan olayın ardından polis kavga çıkaran kişileri stattan uzaklaştırdı.

Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı.

ATKI GÖSTERDİ, ORTALIK KARIŞTI

Atkı gösteren Sakaryasporlu’yu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi. Ttribünlerde yer alan diğer taraftarlar, Sakaryasporlu taraftara yabancı maddeler attı.

Olay sonrasında iki takım taraftarları arasında yaşanan arbedeyi polis güçlükle yatıştırdı.

FIRAT GÜL: BİREYSEL BİR OLAY! YARALANAN YOK

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Çok iyi niyetle organize edilmiş maçtı. Maçın ötesine geçen olaylar oldu. Bu bizim tarafımızdan değil. Tamamıyla fevri bir şekilde bireysel olarak birinin sahaya atlamasıyla. Bunu iki camiaya da mal etmemek lazım. Yaralanan yok. Kocaelispor’a yakışır şekilde ev sahipliği yaptık. Bu maçın amacı depremzedelerimize destek olabilmek, yaralarına merhem olabilmekti. İyi bir taraftar sayısı vardı iki tarafta da. O anlamda da ellerinden gelir depremzedelere ulaştırılacak. Ciddi bir felaket atlattık. Kolay değil. Dünya çapında böyle felaketlerin altından kalkabilecek ülke sayısı azdır. Biz ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybeden tüm fertlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmesin kültürü var bizde. Herkesin yaptığı yardımları Allah kabul etsin. İnşallah hepsi yerine, amacına ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Skor odaklı Maç değildi. Kadrodaki bütün oyuncuları kullanmaya çalıştık. Herkesin süre bulması için elimizden geleni yapmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

TANER TAŞKIN: ÜZERİNDE DURMAYA GEREK YOK

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise maçtan sonra şöyle konuştu: “Kendi adımıza güzel bir dostluk maçı olduğunu düşünüyorum. Son dakikalar tribünde olanların üzerinde durmaya gerek yok. İki takımın da rekabeti gayet iyiydi. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Depremzedeler yararına oynanan bir maçtı. Tempoluydu. İki takım da lig maçı gibi oynadı. Skor hiç önemli değildi. Kocaelispor ya da bizim kazanmamız önemli değildi. Çorbada herkesin tuzu olması gerekiyordu. Takımın oyun performansından memnunum.”