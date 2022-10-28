Didem Soydan, Burak Deniz’le çok mutlu

Didem Soydan önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sevgilisi Burak Deniz ile gittikleri Paris tatilinden yeni döndüklerini söyleyen Soydan “Müthiş bir hafta geçirdik. Çok eğlendik ve bol bol gezdik. Burak’la zaman harika geçiyor, mutluyum” dedi.
38 yaşındaki ünlü model Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Kahve içmeye çıktığını söyleyen Soydan, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Deniz ile gittiği Paris tatilinden bahsetti.
Güzel geçtiğini söyleyen model, “Harika bir hafta geçirdik. Çok eğlendik ve bol bol gezdik. Sosyal medyadan paylaşımları görmüşsünüzdür zaten. Burak ile harika zaman geçiriyorum, mutluyum” cümleleri ile sevgilisine övgüler yağdırdı.
Didem Soydan, geçtiğimiz haftalarda haklarında çıkan ‘Artan restaurant fiyatlarından dolayı sırayla hesap ödüyorlar’ haberleri ile alakalı sorular hakkında da, “Bunun sıralamasını hiç yapmadık.”
“İkimizin de ödediği oluyor. Bir gün ben ödediysem bir daha ben ödeyebiliyorum. Ya da Burak ödediyse bir kez daha o ödeyebiliyor. Haberlere güldük” dedi.