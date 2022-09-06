İcralık borçlar ne zaman silinecek? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram tek tek açıkladı

Hükümet, vatandaşların yaklaşık 30 milyar TL’ye ulaşan icra borçlarını üstlenip tasfiye edecek. 5.5 milyon kişiye ait borçların 2 bin liralık kısmı devlet tarafından ödenecek. Peki, icra borçları nasıl kapatılacak, nereye müraacat edilecek, hangi borçlar kapatılacak?

Yaklaşık 30 milyar TL’ye ulaşan icra borcu tasfiye ediliyor. Buna göre 5.5 milyon kişiye ait borçların 2 bin liralık kısmı devlet tarafından ödenecek. Peki, icra borçları nasıl kapatılacak, nereye müraacat edilecek, hangi borçlar kapatılacak? 2 bin liranın altında icra borcu olanlar ne yapmalı?

‘BU PAKETLERİN DEVAMI GELECEK’

“Bu sosyal bir proje olarak ön plana çıkıyor. Hükümetin hem enflasyonist ortamın bertaraf edilmesi hem de dar gelirli vatandaşın rahat bir nefes alması adına getirilen bir yeniliktir. Bu paketlerin de devamı gelecek gibi gözüküyor. Bu paketin detaylarını verecek olursak toplam 5.5 milyon kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor. Toplamda 30 milyar TL’lik bir paket. Bunun 5 ile 5.5 milyon kişisi 2 bin TL’ye kadar icra ve hacizli borcu olan kişilerdir.

DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Paketin detaylarında 15 Ağustos tarihi itibarıyla icra ve haciz dosyası olan kişiler yararlanabilecek. Eğer bir kişinin 16 Ağustos tarihi itibarıyla icralık bir dosyası varsa bu paketten yararlanamayacak. Ancak paket ekim ayında Meclis’ten geçeceği için belki orada yeni bir düzenleme yapılabilir.

Burada kişilerin vergi mükellefi olan kurumlara borcunun silinmesi söz konusudur. Bunu devlet TMSF yoluyla veya diğer kaynaklarla finanse edip şirketlere bu borcu ödeyecek. Şirketler de 2 bin TL altı alacaklı olduğu tutarları Vergi Usul Kanunu’na göre gider yazabilecek. Bu şekilde de 5 ile 5.5 milyon kişinin borcunun tasfiye edilmesi söz konusudur.

‘ELEKTRİK, DOĞAL GAZ VE SU BORÇLARI SİLİNECEK’

Pakette ayrıca yine dar gelirli vatandaşlara yönelik olmak üzere 2 bin 500 TL’ye kadar olan elektrik, su, doğal gaz aboneliklerine ilişkin yine icra ve haciz yoluna gidilmiş borçların da silinmesi gündemdedir. Buna ilişkin detaylar da önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

İCRA BORCU OLANLAR NE YAPMALI?

Ekim ayında Meclis’’in açılmasıyla beraber yasalaşacak. Kişiler borçlu oldukları kurumlara gidip müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Müracaat ile beraber vergi usul kanununda olan Konkordato anlaşması müesesesi mevcut. Bu kapsamda kendi aralarında basit bir sözleşme ile birlikte bu borçlar silinecektir.

VARLIK ŞİRKETİNDE BORCU OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Varlık yönetim şirketlerine devrolmamış olanlar da dar gelirli ise borcu olan diğer şirketlere başvurup borcu sildirecek. Burada önemli olan kişilerin dar gelirli olması ve 15 Ağustos tarihine kadar borcunun olmasıdır. Varlık yönetim şirketleri haricinde şirketlere de başvuru olabilecek. Paketin detayları Meclis’e gelince ortaya çıkacaktır.

EKİM AYINDA MECLİS’İN AÇILMASIYLA BİRLİKTE PAKET NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?

Hemen yürürlüğe girecektir. Dar gelirlinin enflasyonist ortamda daha rahat nefes almasını kolaylaştıracağı için ekim ayının ilk haftasında yürürlüğe gireceğini düşünüyorum.”