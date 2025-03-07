VEDAT MILOR’A KENT LOKANTASI SORUŞTURMASI

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kent Lokantası’nda yemek yiyen Vedat Milor için harekete geçti. Yemek yediği o anları YouTube hesabından “40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?” başlıklı bir videoyla paylaşan Vedat Milor’a “Örtülü reklam” yaptığı gerekçesiyle Milor’dan “yazılı görüş” talep edilmesi dikkat çekti.

Bakanlık’tan gönderilen yazı ise şu şekilde;

“Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesina, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.

UYSAN: REKLAM KURULU’NDA GÖRÜŞÜLEREK KARAR BAĞLANACAKTIR

Ticaret Bakanı Fatih Uysan ise X hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Uysan’ın ifadeleri ise şu şekilde;

“10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR’un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan “40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?” başlıklı videoda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” bünyesinde faaliyet gösteren “Kent Lokantası” isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat MİLOR’dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karar bağlanacaktır.”

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr