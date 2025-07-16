DEM Parti’den Öcalan Açıklaması: İmralı’dan Çıkma Şartı Yok

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüyle ilgili kamuoyunda süren tartışmalara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde PKK’nın, Öcalan’ın serbest bırakılması şartıyla bazı taleplerde bulunduğu iddiaları gündemde yer alırken, Hatimoğulları bu iddiaları değerlendirdi ve süreçle ilgili önemli bilgiler verdi.

Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nden çıkmaya yönelik bir ısrarının olmadığını, asıl talebinin iletişim kanallarının açılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, “Abdullah Öcalan’ın öncelikli talebi, İmralı’daki tecridin kaldırılması ve başta gazeteciler, hukukçular, akademisyenler olmak üzere farklı kesimlerin kendisiyle görüşebilmesidir. Serbest bırakılma konusu ise masada bir şart olarak gündeme gelmiş değildir,” dedi.

Açıklamada ayrıca, Öcalan’ın hem siyasi çözüm hem de barış sürecine katkı sağlamak amacıyla farklı çevrelerle diyalog kurulmasını istediği belirtildi. Özellikle geçmişte yürütülen çözüm süreçlerinde olduğu gibi, toplumsal barışın sağlanması için tüm tarafların şeffaf ve açık iletişim kanalları kurmasının önemine dikkat çekildi.

DEM Parti yetkilileri, sürecin demokratik standartlara uygun yürütülmesi gerektiğini belirterek, barışın ve toplumsal huzurun sağlanması adına Öcalan’ın taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Partiden yapılan açıklamada, “Toplumun tüm kesimlerinin dahil olacağı şeffaf bir diyalog ortamı sağlanmalıdır. Barış için öncelikli olan, demokratik hakların korunması ve müzakere kanallarının açık tutulmasıdır,” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamalar, Türkiye’de devam eden barış ve çözüm süreci tartışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralarken, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.