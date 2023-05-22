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Etna yanardağı bir kez daha kül püskürtmeye başladı

Etna yanardağı bir kez daha kül püskürtmeye başladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mayıs 2023 - 12:37
Avrupa’nın en aktif yanardağı olan İtalya’daki Etna volkanı bir kez daha patlamalarla kül püskürtmeye başladı.

Yanardağın zirvesinin etrafında oluşan yoğun kül bulutları görüşü engellerken Doğu Sicilya’nın en büyük şehri olan Katanya havaalanındaki uçuşların askıya alınmasına neden oldu.

Etna’yı yamaçlarına kurulmuş olan özel cihazlarla yakından izleyen İtalya’nın Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), bulut örtüsünün alevli lavları görmeyi engellediğini belirtti.

Enstitü, şu ana kadar Katanya’ya ve Etna Dağı’nın yerleşime açık yamaçlarındaki en az bir kasabaya bir miktar kül düştüğünü söyledi. Henüz herhangi bir ölüm veya yaralanma ise bildirilmedi.

INGV, patlamadan önceki son günlerde yanardağ aktivitesinde bir artış kaydedildiğini aktarıyor.

İtalyan haber ajansı ANSA da Adrano ve Biancavilla kasabalarındaki insanların pazar günü yanardağdan patlama sesleri duyduklarını bildirdi.

İtalya’nın Ulusal Sivil Koruma Dairesi ise yaptığı bir uyarıda, artan volkanik aktivite sonrası Etna’da ani değişiklikler meydana gelebileceğini kaydetti.

2021’in başlarında yaşanan benzer patlamada yanardağın faaliyeti birkaç hafta sürmüştü.

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