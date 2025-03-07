ECE GÜREL, BELGRAD ORMANI’NDA BULUNDUKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, dört gün sonra sağ olarak bulundu, ancak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.

2 Mart Pazar günü, Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanı’na gitmek üzere ayrılan 36 yaşındaki mimar Ece Gürel, bir süre sonra kayboldu. Ailesi ve yakınları, durumu yetkililere bildirdi ve geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

4 Gün Sonra Bulundu

Arama çalışmalarının 4. gününde, 5 Mart’ta Ece Gürel’in eşyaları Belgrad Ormanı’nın iç kısımlarında bulundu. Gürel, 5 Mart gecesi saat 01:15 civarında sarp bir alanda hafif yaralı olarak bulundu. Hemen ilk müdahaleyi yapan ekipler, soğukta uzun süre kalan Gürel’in hipotermi geçirdiğini belirledi.

Tedavi Edildi Ama Yaşamını Kaybetti

Ece Gürel, ilk müdahalenin ardından Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, Gürel’in kalbinin bir süre durduğunu ancak yapılan müdahalelerle hayata döndürüldüğünü belirtti. Ancak, yoğun bakımda entübe edilen Gürel, tüm çabalara rağmen 6 Mart sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ailesi ve Sevenleri Büyük Üzüntü Yaşadı

Ece Gürel’in hayatını kaybetmesi, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Gürel, çok sayıda proje üzerinde çalışan başarılı bir peyzaj mimarıydı.

İklim Koşullarının ve Zorlu Arazi Koşullarının Etkisi

Ece Gürel’in kaybolduktan sonra bulunduğu alandaki zorlu arazi koşulları ve soğuk havanın, ölümüne yol açan ana etkenler arasında olduğu belirtildi. Uzmanlar, ormanlık alanlarda yalnız başına yapılacak yürüyüşlerin ve doğada geçirilen uzun sürelerin tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr